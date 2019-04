Ottantenne guida contromano in autostrada: bilancio tragico, un morto e 5 feriti

Muore guidando l'auto contromano in autostrada e provocando anche il ferimento di altre cinque persone a Salerno. E' il bilancio dell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull'A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano tra gli svincoli, direzione nord, di Padula Buonabitacolo e Sala Consilina.A causare l'incidente una vettura, Fiat Punto, entrata in autostrada contromano allo svincolo di Atena Lucana (Salerno), che si è scontrata frontalmente con un'altra auto, un'Audi A4 Station Wagon, i cui occupanti sono rimasti tutti feriti e trasportati presso il vicino ospedale di Polla (Salerno). A perdere la vita un uomo di 80 anni originario di Scafati (Salerno) che era alla guida dell'auto che viaggiava contromano.Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, personale del 118 e dei Vigili del Fuoco di sala Consilina, oltre alle squadre di Anas. Il traffico veicolare è provvisoriamente deviato allo svincolo di Padula con rientro in autostrada a Sala Consilina.