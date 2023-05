Tenta di spostare mamma coccodrillo che cova le uova, cade nel recinto e muore sbranato dai suoi 40 rettili

In Cambogia il presidente dell'associazione locale di allevatori di coccodrilli, Luan Nam, è stato ucciso da 40 coccodrilli che lo hanno fatto a pezzi nel suo stesso allevamento. ll contadino cambogiano di 72 anni allevava gli animali da tutta la vita ed era un appassionato, ma questa passione lo ha portato alla morte quando ieri mattina è caduto nel recinto dei coccodrilli. La tragedia si è consumata in pochi secondi e i familiari della vittima sono rimasti scioccati. Andiamo a vedere che cosa è successo e come mai un uomo che ha passato tutta la vita con questi animali, è stato ucciso così improvvisamente.

Luan Nam e i suoi coccodrilli

Il contadino Luan Nam è stato fatto a pezzi dai suoi 40 coccodrilli, nella sua fattoria, dopo aver cercato di spostare uno degli animali, una mamma che custodiva le sue uova appena deposte.

Il fatto è avvenuto nel paesino di Siem Reap. Il 72enne si era sporto verso il recinto dei coccodrilli con un bastone, ma l'animale lo ha afferrato e tirato dentro il recinto e, in pochi secondi, l'uomo è stato dilaniato.

«Mentre stava inseguendo un coccodrillo fuori da una gabbia per la deposizione delle uova, il coccodrillo ha attaccato il bastone, facendolo cadere nel recinto - ha detto all'AFP Mey Savry, capo della polizia del comune di Siem Reap -. Il corpo della vittima ha riportato diversi morsi e un braccio è stata mangiato da uno dei coccodrilli».

L'esortazione dei familiari

I familiari di Luan Nam avevano in passato esortato più volte il 72enne a smettere di allevare coccodrilli, ma il contadino aveva sempre rifiutato l'idea.