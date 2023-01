TRECASTELLI - Riaperte ieri le adozioni per i cani sequestrati nell’allevamento di Trecastelli il 7 gennaio 2021. A distanza di due anni 78 si sono, nel frattempo, negativizzati e potranno finalmente trovare una famiglia, con tutte le cautele del caso. Per altri 15 si attende il responso delle analisi mentre all’interno dell’allevamento ce ne sono 270 ancora positivi. A darne notizia ieri è stata l’associazione Amici Animali Odv di Osimo, in prima linea fin dall’inizio di quest’emergenza che vede indagate, a vario titolo, 15 persone.

L’associazione

«Sono riprese le adozioni dell’allevamento ItShow Kennel di Trecastelli – spiegano dall’associazione -. Questi cani erano risultati positivi la volta scorsa ma con un basso indice di positività. Cani infetti da “Brucella Canis”, una zoonosi trasmissibile anche all’uomo e, per il momento, non curabile sui cani. Ai nuovi test, conclusi da pochi giorni, sono risultati negativi 78 cani a cui dobbiamo trovare altrettante famiglie». Spiegano che si tratta di cani molto particolari. Non possono, infatti, essere visionati prima perché sono sotto sequestro e nella struttura non sono ammesse le visite al pubblico. La scelta del cane avverrà, quindi, solo tramite fotografia, inviata via cellulare. Non si conosce il carattere del cane ma solo il sesso, l’età e la razza. Sono tutti Chihuahua. Verrà fatto firmare, all’atto dell’adozione, dal servizio veterinario un consenso informato come liberatoria di responsabilità e non sarà possibile adottare questi cani se fossero presenti in casa immunodepressi, persone in chemioterapia o altre malattie che abbassano le difese immunitarie.

La geografia

Per ovvi motivi puramente logistici e pratici, la scelta delle famiglie adottanti dovrà ricadere sulle zone di Ancona, Senigallia, Jesi, Osimo, Castelfidardo, Ostra Vetere, Pesaro Urbino, Fermo, Macerata e zone limitrofe. Sulla pagina Facebook dell’associazione ci sono tutte le indicazioni, comprese alcune foto dei cagnolini che è possibile adottare. Verranno eseguiti dei preaffidi da parte dei volontari prima di ufficializzare le adozioni. Gli interessati potranno contattare il numero 344.4330585 esclusivamente tramite messaggio WhatsApp dove lasciare nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo.

I test

Un volontario provvederà poi a contattare chi è interessato per un colloquio informativo e, nel caso, per proseguire il percorso dell’adozione. I costi per effettuare i test sono ingenti ma la Regione si è fatta carico di sostenerne la spesa e così ha permesso ai primi 78 cani, e si spera anche agli altri 15, di avere un futuro in una famiglia. La speranza di tutti è che la Regione prosegua in questo investimento, testando periodicamente anche i 270 ancora positivi, presenti dentro la struttura.