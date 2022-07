Nascite o adozioni di coppie civili senza distinzione di genere: Angelini Pharma darà 11 giorni di permessi retribuiti

ANCONA - Nessuna distinzione di genere o nascita. Angelini Pharma, azienda farmaceutica di Ancona, darà a tutti i dipendenti permessi retribuiti fino a 11 giorni in caso di nascita o adozione di una figlia o un figlio da parte di una coppia unita civilmente . Questo è l'esito dell'accordo siglato il 21 luglio tra Azienda e le Rsu, come rinnovo dell'integrativo aziendale, del 14 dicembre 2020, che prevedeva per le coppie unite civilmente con figli fino ad un massimo di otto giorni di permessi retribuiti.

La legge è assente

«In assenza di una legge, abbiamo sottoscritto un accordo con la direzione aziendale che riconosce almeno 11 giorni di permessi retribuiti a tutte le coppie unite civilmente e senza distinzione di genere, in caso di nascita o adozione di un bambino - ha sottolineato Lorenzo Grattini, Rsu Femca Cisl Marche -. È un importante passo verso l'inclusione e il rispetto di tutti, un piccolo grande risultato in tema di diritti civili», « frutto di un lavoro congiunto con l'Azienda e le altre sigle sindacali, che ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate». Il segretario generale Femca Cisl Marche, Piero Francia, ha annunciato l'impegno del sindacato in altre contrattazione aziendali marchigiane dei comparti energia, moda e chimica farmaceutica.