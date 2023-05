TRECASTELLI - Sono riprese sabato, con molta fatica, le adozioni di 19 cani sequestrati dell’allevamento sequestrato It Show Kennel di Trecastelli. A darne notizia è stata l’associazione Amici Animali Odv di Osimo. Sono 19 femmine, sbloccate dal Ministero della Salute, dalla Regione e dall’Istituto zooprofilattico, dopo gli interminabili test per scongiurare il rischio di brucellosi. Sono quindi cani negativi.

«Ce ne sono altrettante da dare via, la metà delle quali non hanno ancora un adottante - spiegano dall’associazione -. Pubblicheremo a breve le foto delle 12 rimaste tra quelle sbloccate. Purtroppo per i maschi la procedura di sblocco, e quindi la possibilità di essere adottati, è più lunga».

Rimangono gli oltre 200 cani positivi ancora nell’allevamento sequestrato. «Se potranno mai essere adottati non ci è dato sapere – proseguono -. Procediamo passo dopo passo, mantenendo i contatti con le istituzioni, perché sono loro ad accendere il semaforo verde o rosso a seconda dei casi. Ora gioiamo vedendo queste 19 creature e i loro adottanti, molti di loro commossi. Queste cagnoline, nei video che ci mandano le famiglie, sono già rilassate, felici». Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’associazione Amici Animali Odv oppure il sito www.amicianimali.org.