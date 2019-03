Auto contro il furgone muore a 29 anni durante la gita in montagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO - Un 29enne di fuori regione è deceduto oggi pomeriggio, 31 marzo, alle 14.30, nello schianto che è avvenuto sulla 51 bis in località Cimagogna a Tre Ponti. Si sono scontrati un'automobile e un furgone e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono ancora in corso i rilievi con i carabinieri della Compagnia di Cortina. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Santo Stefano. La strada è rimasta chiusa.