Ciclone Domingos, nuova ondata di temporali e venti di tempesta sull'Italia: dove colpirà (e fino a quando)

Il ciclone atlantico Domingos si sta per abbattere sull'Europa e, a sole 48 ore di distanza, lo scenario meteo si ripropone quasi con le medesime caratteristiche. L'Italia dovrà fare i conti ancora una volta con un'intensa ondata di maltempo, caratterizzata da forti temporali e venti di tempesta. Non più Debi quindi: la nuova tempesta atlantica è stata ribattezzata Domingos dal Metoffice. prendendo il nome dall'ente AEMET spagnolo. Ma dove colpirà la nuova perturbazione? Quali zone del nostro Paese sono a rischio?

Le previsioni

Come riporta il sito 3bmeteo, stiamo assistendo solo ad una brevissima pausa, per altro nemmeno su tutta la Penisola perché al Sud ci sono ancora dei temporali. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà nuovamente a iniziare da ovest ed entro sera torneranno forti piogge e temporali. Purtroppo saranno tutte piogge che andranno a cadere su zone con criticità già molto gravi quindi non ne verrà nulla di buono, massima attenzione per le zone colpite dalle recenti alluvioni.

Allerta gialla in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e forti temporali, venti forti sud-occidentali con raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, domenica 5 novembre. Su tutta la regione il livello di allerta è Giallo. I temporali, anche di forte intensità, si legge nella nota, daranno luogo a un rischio idrogeologico con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili o per effetto della saturazione dei suoli.

Liguria, attesa mareggiata

Arpal ha prolungato l'allerta arancione per temporali che scatterà nel levante della Liguria nel pomeriggio alle 18:00 fino alle 9:00 di domani mattina.

Allerta arancione in Emilia

Rimane arancione anche per domani l'allerta di protezione civile in Emilia-Romagna, su gran parte della regione, per criticità idraulica, idrogeologica e vento. Nelle prime ore della giornata sono previste infatti condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili lungo la fascia appenninica del settore centrale e orientale della regione. Le precipitazioni della notte e della mattinata, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, porteranno ad un rischio di frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua. Le piene si propagheranno nelle zone vallive dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Venti fino a 150kmh, mari in tempesta

È ancora 3bmeteo a dare le previsioni sulla situazione venti e mari. Tra la sera e la notte raffiche di vento fino a 100kmh o superiori su Mar di Sardegna, Mar Ligure, Tirreno centro settentrionale e alto Adriatico. Venti in rinforzo anche sui restanti bacini. Mareggiate probabili lungo tutta l'area tirrenica dalla Liguria alla Campania, anche sulla Sardegna occidentale. Vento forte anche sull'Appennino centro settentrionale con raffiche superiori ai 100kmh, punte di 150kmh e oltre sulle cime più elevate. Marea in rialzo sulla laguna veneta ma il picco è atteso solo domenica mattina con 135/140cm. Marea in rialzo anche sulla costa friulana.

Maltempo a Roma

A Roma, come riporta 3bmeteo, da domani i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2859m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Milano, è allerta gialla

Prosegue fino a domani pomeriggio a Milano l'allerta gialla per il maltempo con rischio idraulico e idrogeologico. Per questo il Comune raccomanda, in caso di pioggia o vento di, non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.