Meteo, torna il maltempo: prossima settimana arriva un vortice africano (ma l'Italia si spacca in due). Rischio eventi estremi

Dopo giorni segnati da una severa ondata di maltempo, finalmente sembra che l'Italia stia per godere di un momento di tregua. La saccatura responsabile delle recenti avversità sta gradualmente perdendo efficacia spostandosi verso ovest. Questo cambiamento promette un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel Nord Italia, sebbene persista un'instabilità moderata, soprattutto nelle ore centrali della giornata di oggi (sabato 18 maggio). I fenomeni meteorologici saranno prevalentemente limitati alle zone alpine e prealpine, con qualche incursione occasionale nelle pianure settentrionali, principalmente nel Piemonte. Ma non è possibile, comunque, abbassare la guardia: il connubio tra un vortice africano in arrivo e quello ancora presente tra la Spagna e l'Europa centrale potrebbe creare una situazione meteorologica insolita e potenzialmente instabile all'inizio della prossima settimana, con condizioni di maltempo significative nella regione mediterranea. Non è da escludere il rischio di nuovi nubifragi e grandinate.

Sabato 18 maggio

Al Nord il mattino è caratterizzato da nuvolosità variabile, con possibili fenomeni sporadici tra Piemonte e alta Lombardia. Nel pomeriggio, temporali sono attesi sulle Alpi/Prealpi e nelle zone pedemontane centro-occidentali, con fenomeni che potrebbero estendersi ai settori di pianura del Piemonte e della Lombardia nord-occidentale. Verso sera e durante la notte, si attenderà un generale attenuamento dei fenomeni. Al Centro, la mattina è abbastanza soleggiata, con nubi medio-alte tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio, potrebbero verificarsi isolati piovaschi sull'Appennino laziale e abruzzese, con rovesci che arriveranno durante la notte su Lazio, Abruzzo e Marche. Al Sud, Sardegna soleggiata, mentre nubi sparse saranno presenti tra Sicilia e regioni peninsulari, con maggiore copertura nel pomeriggio, accompagnate da qualche piovasco o temporale isolato. La situazione migliorerà durante la sera, ma si prevedono temporali in arrivo durante la notte sulla Sardegna. Le temperature rimarranno stabili, con venti deboli o moderati provenienti dal sud e mari poco mossi o mossi.

Domenica 19 maggio

Al Nord, secondo 3b meteo, previsti ampi spazi soleggiati, con possibili addensamenti al mattino e isolati piovaschi o temporali nel pomeriggio vicino alle Alpi. Al Centro, tempo instabile con rovesci e temporali, potenzialmente forti nelle ore centrali della giornata, soprattutto sulle zone interne e lungo l'Appennino. Miglioramenti sono attesi verso la sera. Al Sud, ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci intermittenti e temporali, localmente intensi in alcune zone come Sicilia, Calabria, Campania interna, Basilicata e Puglia centrale. Tuttavia, si prevede un miglioramento generale entro sera. Le temperature saranno in lieve calo al Centro-Sud, con venti deboli o moderati da sud e mari poco mossi o localmente mossi.

La prossima settimana: il vortice africano

Dopo il temporaneo allontanamento verso ovest della saccatura atlantica, l'Italia si trova di fronte a un ritorno delle correnti instabili che puntano verso il Mediterraneo centrale.

Lunedì 20 maggio

Questa volta, tuttavia, c'è un nuovo elemento in gioco: un vortice africano che risale dalle basse latitudini, contribuendo a formare un minimo di bassa pressione proprio nelle vicinanze del nostro paese. All'interno di questo vortice, si mescoleranno masse d'aria fresche oceaniche e calde nord-africane, creando contrasti atmosferici significativi e favorendo lo sviluppo di forti piogge, spesso accompagnate da temporali violenti. Il rischio di nubifragi e grandinate diventa concreto, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, dove le criticità degli ultimi giorni potrebbero ulteriormente complicare la situazione. La fase più critica è prevista tra lunedì e martedì, ma una breve pausa potrebbe essere seguita da un altro periodo di instabilità a partire da giovedì, a causa della persistenza di una zona di bassa pressione tra l'Europa centro-occidentale e l'Italia.

Già nella notte tra domenica e lunedì, i primi temporali sono attesi sulle regioni centrali, la Sardegna e il Nordovest, ma i fenomeni più diffusi sono previsti a partire dal pomeriggio di lunedì. Inizialmente coinvolgeranno la Sardegna, la fascia centrale tirrenica e il Nordovest, per poi estendersi anche alla Lombardia e al resto del Centro durante la serata. Il momento più critico della fase di maltempo potrebbe verificarsi nella notte tra lunedì e martedì, quando fenomeni intensi e localmente diluviali potrebbero interessare gran parte del Nord e del Centro.

Martedì 21 maggio

Martedì, si dovrebbe assistere a un miglioramento iniziale a partire dall'ovest, ma con fenomeni ancora localmente intensi al Nord. Le regioni meridionali dovrebbero rimanere relativamente al di fuori del peggioramento, anche se qualche piovasco non è escluso. Le temperature subiranno un nuovo calo, soprattutto al Centro e al Nord, mentre al Sud i valori rimarranno tipicamente estivi.

Mercoledì 22 maggio

Al Nord ovest, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est, secondo 3b meteo, sereno in Romagna, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro, sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla Capitale, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso. Al Sud, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, sereno sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, sereno altrove.