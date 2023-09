Meteo, per le Marche l'estate continua a settembre: caldo e afa per tutta la prossima settimana. Poi cambia tutto: ecco da quando

Estate piena nelle Marche almeno fino a sabato prossimo. Siamo ancora in piena estate, nonostante ci separino ormai pochi giorni dall'autunno. Secondo il sito 3B Meteo, l'evoluzione delle prossime 24/48 ore ci porterà ancora sole pieno in tutta l'Italia, caldo ovunque ed aumento dell'afa, con temperature fino a 8/10°C superiori alle medie stagionali. Solo dal prossimo martedì il fronte atlantico collegato riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando temporali, anche forti, sulle regioni settentrionali.

--> Ancora sole e caldo record, nelle Marche sembra di nuovo agosto

Martedì prime piogge

Dunque martedì è la giornata di passaggio che segnerà il culmine del caldo, con l'arrivo delle prime piogge ed un successivo calo delle temperature, ma la perturbazione non avrà una storia importante sul resto della Penisola visto che l'anticiclone africano, seppur in graduale ritirata, manterrà ancora una certa presenza al Centro Sud.

Instabilità e caldo

Martedì partirà ancora all'insegna della stabilità e del caldo sulla Penisola, ma le nubi tenderanno ad aumentare da ovest ed entro il pomeriggio/sera i primi temporali dovrebbero interessare il Piemonte e la Lombardia e risultare anche intensi sui settori più settentrionali con locali nubifragi e grandinate.

Settimana 11-18 settembre

Tra il pomeriggio e la sera qualche temporale è atteso anche su Trentino, alto Veneto e Friuli. Non escluso qualche breve episodio anche sulla costa ligure ma in generale Liguria e basse pianure, soprattutto l'Emilia Romagna non dovrebbero vedere fenomeni. Nulla di fatto sul resto della Penisola con qualche nube che transiterà tra la Sardegna e la Toscana ma non dovrebbe associarsi ad alcun fenomeno. Le temperature saliranno ulteriormente specie sull'Emilia Romagna dove si potranno toccare i 35°C e in generale al Centro Sud con punte fino a 36°C sulla Puglia ma inizieranno scendere al Nordovest.

L'anticiclone continuerà ad essere la caratteristica dominante del tempo in Europa nei primi giorni di questa settimana, ma tenderà ad attenuarsi per l'abbassamento di latitudine del flusso Atlantico. Ne consegue un aumento della instabilità al Nord e poi marginalmente al Centro, zone dove avremo la possibilità per delle precipitazioni. Si attenua il caldo anomalo ma le temperature continueranno ad essere sopra la media complessivamente.