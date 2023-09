Il colpo di coda dell’estate all’insegna del bel tempo. La persistenza del blocco anticiclonico lievitato dall’Algeria è all’origine del prolungamento delle temperature al di sopra della media stagionale. Sembrerà di essere tornati ad agosto. Un buon motivo per mettere in calendario una nuova tranche di vacanze, chi può. Se non altro nel fine settimana, dove dalla costa all’interno, si respirerà ancora aria di bella stagione. Dunque non è ancora tempo di lasciare spazio al preludio d’autunno. Le piogge non sono ancora all’orizzonte.

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Anticiclone africano fuori stagione, temperature fino a 35 gradi. Ma dal 12 temporali (anche forti) in arrivo VIDEO L'estate che non vuole finire: tanta gente a Portonovo anche nel secondo weekend di settembre IL MARE L'estate che non vuole finire: tanta gente a Portonovo anche nel secondo weekend di settembre



Sole e caldo



Quale domenica migliore per distendersi ancora una volta in spiaggia, o portare famiglia e amici a fare una passeggiata tra i paesaggi collinari della nostra regione? Cielo limpido ovunque, con temperature massime che oscillano tra i 26 gradi di Pesaro e i 31 di Macerata e Ascoli Piceno. Ma sebbene le ore clou della giornata saranno anche le più calde, la notte non c’è pericolo di restare svegli per l’afa. Infatti la colonnina di mercurio tornerà a valori più che accettabili con le minime comprese tra i 18 gradi di Pesaro e i 22 di Fermo. Per domani e martedì si prevede addirittura un rialzo delle temperature massime, fino anche a 2-3 gradi in più. Quindi un inizio di settimana caratterizzato da una prevalenza dell’alta pressione. Caldo record, per essere a neanche due settimane dall’arrivo dell’autunno. Ma c’è da dire che negli ultimi anni è una tendenza che si sta ripetendo. A conferma del fatto che il clima sta effettivamente cambiando. Basti pensare che l’anno scorso, la proverbiale ottobrata, ha protratto la tintarella e gli ultimi tuffi in mare fino ai giorni di Halloween. Un’aberrazione per i climatologi. Una speranza, invece, per gli operatori turistici della costa che, dopo i mesi di maggio e giugno deflagrati da piogge e alluvioni, tentano di recuperare un’avvio di stagione da dimenticare.



L’evoluzione



I principali modelli di previsione meteo non ipotizzano cambiamenti significativi prima del 14-15 settembre, quando il promontorio anticiclonico farà un passo indietro per lasciare entrare correnti fresco-umide atlantiche. Ma anche in questo caso non sono previste piogge particolarmente abbondanti per la nostra regione. Dunque un settembre più che mai clemente, che consente di prolungare la stagione turistica in tutta la regione, dalla riviera alla fascia pre-appenninica. Un andamento, tra l’altro, che accomuna tutta la Penisola, in un crescendo di temperature e assenza di piogge, a scongiurare il pericolo di mettere la parola fine ad un’estate che non intende andare in letargo.

Andrea Maccarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA