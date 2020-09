Tragedia nell'azienda di famiglia, morto anche Francesco: entrò nel silos per provare a salvare il fratello

Erano da poco passate le 8. Davide stava livellando il mais tagliato il giorno prima e insilato nel grande silos dell'azienda, specializzata nell'allevamento di Frisone per la produzione del latte. È stato il fratello Francesco ad accorgersi che ad un certo punto aveva perso i sensi e si era accasciato a terra. È sceso nel silos anche lui ed ha subito la stessa sorte. Pochi istanti dopo il padre Claudio è riuscito ad entrare e a portare i due figli sul tetto del silos, dove ha iniziato a massaggiarli attendendo l'arrivo dei soccorritori. Vigili del fuoco, 118 con ambulanza ed elisoccorso e carabinieri hanno cercato in ogni modo di salvare la vita a Davide, ma è stato tutto inutile, mentre Francesco è stato trasferito in ospedale a Savigliano in elicottero. Ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime a causa dell'intossicazione dei fumi di fermentazione del mais.

Non c'è l'ha fatta, il 25enne di, nel Cuneese, vittima di unin cui èDopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte. Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello.L'incidente, lo scorso 3 settembre.