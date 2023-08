Tempesta Betty, l'autunno è già arrivato: previsti forti temporali e venti. Quando ritornerà (l'ultimo) caldo

L'autunno è già qui? A giudicare dalle piogge abbondanti, a tratti alluvionali e dalle temperature, in diversi casi più che ottobrine, si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte ad un prepotente ingresso della stagione autunnale sull'Italia, in netto anticipo sui tempi.

Ma ci sono due considerazioni da fare, la prima: è vero che per convenzione l'autunno meteorologico inizia il 1° settembre (venerdì) ma è anche vero che normalmente l'andamento stagionale concede ancora ampi spazi all'estate fino a oltre la metà di settembre e talora anche in Ottobre. La seconda: i cambi stagionali non avvengono mai improvvisamente ma sempre a "gradini".

Le previsioni di mercoledì 30 agosto

La giornata di mercoledì sarà quindi l'ultima giornata instabile della serie e vedrà il definitivo allontanamento del vortice meglio noto come Tempesta Betty dalle nostre regioni. Ad essere maggiormente penalizzate da rovesci e temporali che potrebbero risultare anche dì forte intensità, saranno soprattutto le regioni centrali stante la maggiore vicinanza all'asse della saccatura. Ma vediamo subito come andrà la giornata:



Nord, ancora qualche nota instabile sulla Liguria, sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e l'Emilia Romagna con possibilità di piovaschi e di isolati temporali più probabili nelle ore centrali della giornata. Maggiori aperture sugli altri settori. Tra la tarda serata e la notte miglioramento generale.

Centro, spiccata instabilità fin dal mattino sulla fascia tirrenica con rovesci e temporali, maggiore variabilità altrove ma con tendenza nel pomeriggio a rovesci e temporali piuttosto diffusi da ovest a est e con fenomeni localmente intensi fino alla costa adriatica. Migliora tra la sera e la notte.

Sud, variabilità sull'area tirrenica con qualche isolato piovasco. Nel pomeriggio piovaschi e locali temporali possibili anche sulle zone interne tra Campania e Molise ma in generale non dovrebbero risultare diffusi. Maggiori aperture sulle Isole Maggiori. Migliora dalla sera ma in nottata possibili temporali sulla Sicilia meridionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord. Venti ancora tesi occidentali con mari molto mossi.

Le previsioni di giovedì 31 agosto

Nord: Soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato piovasco o temporale in formazione su Alpi e Appennino ligure. Temperature in lieve aumento, massime tra 24 e 28.

Centro: Prevale il sole al mattino, pomeriggio con qualche isolato piovasco o breve temporale sulle zone interne. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 27.

Sud: Instabile sulla Sicilia con rovesci e qualche temporale. Ampie aperture altrove con qualche sporadico piovasco diurno sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 26 e 30.

Le previsioni di venerdì 1° settembre

Nord: Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, Nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sulle Murge e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano, Sereno sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Le previsioni di sabato 2 settembre

Nord: Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Le previsioni di domenica 3 settembre