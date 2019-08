Morto un bimbo di 7 anni in un incidente stradale: era in macchina con il nonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NURRI: un bambino di 7 anni di Lanusei, Davide Agus, è morto in seguito a uno scontro frontale tra laguidata da un anziano di 86 anni, lungo la strada vicinale Pixina Cadeddu. Ad avere la peggio è stato il piccolo, che viaggiava dal lato del passeggero, sbalzato nell'impatto sul cristallo dell'utilitaria.riportate dal bambino che nemmeno l'apertura dell'airbag è riuscita a proteggere. Invano i medici del 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma. Ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche l'86enne, trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Illeso invece il nonno, un 61enne di Nurri.Come riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, il piccolo si trovava con la famiglia aper fare visita ai nonni ed era andato in gita in campagna con il nonno materno, Marcello Mulas, quando la Panda guidata dal 65enne e la Renault Clio di un ultraottantenne, Antonio Atzeni, si sono scontrate frontalmente lungo la strada comunale in località Cuccuru'e Omu.Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Isili, la Panda guidata dal 65enne avrebbe invaso l'altra corsia e dopo una semicurva avrebbe impattato con la Clio proveniente dal lato opposto.Ad avere la peggio nello scontro è stato il piccolo Davide.Per circa un'ora, gli operatori del 118 hanno tentato, invano, di rianimarlo.«Gli specialisti del 118 hanno immediatamente chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ma due velivoli, quelli di stanza a Cagliari e a Olbia, erano impegnati in altri soccorsi, mentre quello di base ad Alghero, contattato quando ormai erano le 19,20, non è mai partito verso Nurri: il pilota ha ritenuto che sarebbe arrivato al buio e che non ci fossero quindi le condizioni di sicurezza per atterrare», ha dichiarato il, anche lui accorso sul posto.«Non si possono lasciare le zone dell'interno prive di questo fondamentale servizio. È necessario che una base dell'elisoccorso sia dislocata anche lontano dai porti e dagli aeroporti. Forse la vita del piccolo Davide non si sarebbe potuta salvare in ogni caso, ma resta il fatto che le zone interne sono dimenticate».Lutto cittadino dichiarato per il comune di Nurri. Sotto choc Lanusei, città vive la famiglia Agus.