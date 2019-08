Con l'auto travolge una donna poi si accorge che è sua sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Investimento nella mattinata di ieri a Matelica. Intorno alle ore 11 una Fiat Punto grigia vecchio modello ha investito un’anziana lungo la strada provinciale 256 “Muccese” in viale Cesare Battisti, a pochi metri dal bivio per Esanatoglia di via Alcide De Gasperi. L’impatto, fortunatamente, non è stato molto violento a causa della ridotta velocità dell’automobile e dell’immediata reazione del conducente, un uomo di Matelica di 68 anni che stava viaggiando in direzione Castelraimondo.Stupore per quest’ultimo quando ha scoperto che la vittima da lui investita in realtà era sua sorella maggiore, un’anziana sempre matelicese di 75 anni. Immediati i soccorsi con il 118 che è intervenuto subito sul posto e ha trasportato la ferita, in condizioni non gravi, ma solo con qualche lesione, all’ospedale di Camerino. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale che ha regolato il traffico in strade alternative chiudendo il tratto di strada per i rilievi del caso.