Cammina al buio lungo la statale 16 Sergio investito, muore a 39 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Camminava lungo la statale nel buio barcollando pericolosamente. Alcuni automobilisti erano riusciti a schivarlo per miracolo chiamando i carabinieri per segnalare la presenza di un pedone in una zona senza marciapiede e illuminazione. I militari si erano diretti sull’Adriatica ma quando sono arrivati era già troppo tardi. A lato della carreggiata il cadavere di Sergio Meloni, 39 anni, sardo da anni domiciliato a Sirolo dove era tornato a febbraio, dopo un soggiorno in Germania.