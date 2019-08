Un 40enne trovato morto in strada Giallo su un cadavere sulla statale 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - L'allarme è scattato poco prima delle 23 di venerdì sera e segnalava il cadavere di un uomo sulla statale 16, in territorio di Castelfidardo. Sul posto i carabinieri e le ambulanza inviate dalla centrale operativa del 118. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi delle forze dell'ordine e si sono formate delle lunghe code. Il corpo dovrebbe essere di un uomo di 40 anni. Restano da chiarire le cause del decesso. Secondo le prime ipotesi, ancora non ufficiali, si tratterebbe di un investimento, anche se non è chiaro se l'uomo fosse a piedi o in bicicletta.