Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la febbre alta: partono le analisi per il "sospetto" coronavirus

ANCONA - Allarme per un possibile caso di coronavirus all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona: analisi in corso su un piccolo paziente di 7 anni, di origine cinese, residente nell'entroterra anconetano.

L'allarme è scattato questa notte quando i genitori hanno portato all'ospedale pediatrico il piccolo con la febbre alta. A quanto si apprende la famiglia sarebbe da poco rientrata da un viaggio in Egitto. Il piccolo paziente, a scopo precauzionale, è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive mentre sono partiti i prelievi e le analisi per verificare o meno il contagio. Le analisi sono tuttora in corso.

