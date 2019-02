«C' è uomo col mantello»: bimba â€‹di 7 anni mette in fuga il ladro

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Ladro messo in fuga da una bambina di 7 anni che se l’è trovato fuori dalla finestra della cameretta. È accaduto giovedì intorno alle 20 a Montignano. Quattro le case prese di mira nel tardo pomeriggio. In via Villanova un colpo fallito grazie alla bimba che ha avvisato i genitori, lanciando l’allarme.Dal vicino è andata peggio però perché sono riusciti ad entrare e hanno rubato qualche monile. A Montignano anche un colpo fallito in piazza Sante Santarelli. Infine un quarto episodio a Marzocca, in via Vespucci, dove i ladri sono entrati ma non hanno trovato nulla da rubare. In tutte le case hanno rotto la finestra per introdursi o tentare di farlo. Hanno agito dopo il tramonto e probabilmente, se la bambina non avesse dato l’allarme, avrebbero proseguito.