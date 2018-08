Bomba d'acqua a Cortina: ponte crolla, evacuazioni e danni. Morto un 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il primo agosto intorno alle 22.30 a, nelladella perla delle Dolomiti. Un temporale impressionante che ha causato moltissimi danni - allagamenti, smottamenti -ma che ha colpito "settorialmente" solo una parte della città. 22.30 ieri sera cortina zona ovest. I danni maggiori si sono avuti a, e a. Un, le circostanze del decesso potrebbero essere legate al maltempo: l'uomo sarebbe uscito per osservare gli animali con il binocolo e - stando alle prime informazioni - sarebbe statoUn ponte tra Crignes e Mortisa è stato letteralmente portato via dall'acqua durante il temporale di ieri sera. Diverse le case allagate. A Val un'intera famiglia è stata evacuata dalla priopria abitazione, e si è ritrovata senza un tetto sulla testa a tarda ora, la stessa identica situazione l'aveva vissuta 10 anni prima per il medesimo motivo. Laora si viaggia a senso unico alternato. Infine anche i clienti del notosono stati evacuati.