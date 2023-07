Bimba di 7 anni annega in piscina, incastrata sotto i gonfiabili dopo un malore: dramma a Pavia

È morta la bambina di 7 anni che era stata soccorsa oggi, poco dopo mezzogiorno, alla piscina di Battuda (Pavia) . La piccola, che abitava a Rozzano (Milano) con la sua famiglia, era stata trasferita d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno cercato in ogni modo di salvarla: ma le sue condizioni, al momento dell'arrivo in ospedale, erano disperate.

Il dramma in piscina nella zona di Pavia

Diversamente da quanto era emerso inizialmente, la bimba è rimasta sott'acqua, nella vasca principale dell'impianto, per alcuni minuti finendo sotto uno dei gonfiabili.

Le le immagini delle telecamere acquisite dai carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull'episodio. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si dovrà anche stabilire se la bimba sia finita sott'acqua in seguito a un malore o per altre cause.