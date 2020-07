Naya Rivera, ecco l'autopsia: niente droghe né malore. L'attrice è annegata perché la barca si era allontanata

Alla fine è stato un incidente. Un maledetto incidente. Naya Rivera è morta per annegamento. A confermarlo è l'autopsia effettuata sul corpo dell'attrice, ritrovata lunedì nel lago Piru, a sud della California. Per il Ventura County Medical Examiner l'attrice non mostrava «alcun segno di trauma o infortunio», alcun tipo di malore che possa aver contribuito all'annegamento. Nessuna traccia poi di alcol o droghe.



Una settimana fa il figlio di Naya, 4 anni, era stato trovato da solo a bordo dell'imbarcazione. Secondo le prime ricostruzioni sull'accaduto, Rivera e suo figlio stavano nuotando nel lago quando la barca si sarebbe allontanata da loro. L'attrice sarebbe riuscita a fatica a mettere in salvo il figlio, raggiungendo la barca a nuoto, ma poi annegando, stremata.

Ha raccolto le energie per riportare suo figlio sulla barca, ma non abbastanza per salvarsi

ha spiegato lo sceriffo della contea di Ventura, Bill Ayub, raccontando quanto detto dal bambino:

Ha raccontato che sua mamma lo ha aiutato a risalire a bordo della barca. Poi, però, si è voltato indietro e l’ha vista scomparire sott’acqua

.

Glee nelle scorse ore ha reso noto un comunicato in cui ha ringraziato tutte le persone che hanno partecipato alle ricerche e che in questi giorni hanno pregato per l'attrice. In seguito alla conferma del decesso scaturita dal ritrovamento del corpo di Naya Rivera, sono state moltissime le manifestazioni di dolore e affetto nei suoi confronti e della sua famiglia.

