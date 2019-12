Non rientra a casa: la trovano morta annegata nella cisterna dell'acqua piovana

APIRO - Una donna 85 enne è stata trovata morta in una cisterna piena d'acqua, quale contenitore utilizzato per la raccolta dell'acqua per irrigare l'orto di casa. La disgrazia avvenuto nella tarda mattinata ha colpito la comunità di Apiro, in particolare i residenti della contrada Cà di Tosti, un piccolo nucleo di abitazioni a circa due chilometri dal centro. Le indagini che sono in corso da parte dei carabinieri di Apiro chiariranno se è stato un'incidente o un gersto volontario.

Sul posto il 118 dell'ospedale di Cingoli che hanno accertato la morte per annegamento dell'anziana. La donna era uscita di casa e i familiari non vedendola nei dintorni dell'abitazione hanno iniziato a cercarla preoccupati della sua assenza prolungata e del suo allontanamento, ma purtroppo la ricerca è finita presto con il ritrovamento del corpo dell'ottantacinquenne all'interno della cisterna

