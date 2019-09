Cerca di recuperare il bastone, anziana scivola e muore annegata

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Un'aziana, Vanda Stefanizzi, 98 anni, di Monastier, è morta oggi per annegamento nelle acque del torrente Meolo, a San Biagio Di Callalta, dopo essere caduta dall'argine che stava percorrendo per una passeggiata non lontano dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni l'anziana avrebbe perso l'equilibrio nel tentativo di recuperare il bastone da passeggio che le era caduto. La scena è stata vista da due bambini che giocavano sul fiume e che sono corsi a chiamare degli adulti, ma al loro arrivo la donna era già deceduta. Sul posto personale del Suem, vigili del fuoco e carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA