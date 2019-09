Prende il bancomat della parente in casa di riposo e preleva 7mila euro

PORCIA - Una donna di 52 anni, di Porcia, è stata denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Sacile, per indebito utilizzo di carta di pagamento. La donna, disoccupata, con precedenti di polizia, si era impossessata della carta intestata a una lontana parente di 85 anni, residente a Caneva, ma attualmente ospite di una casa di riposo. La carta era originariamente nella disponibilità di un amministratore di sostegno, morto nell'aprile dello scorso anno. Una volta entrata in possesso della carta, la donna avrebbe effettuato numerosi prelievi, per un totale di 7.630 euro. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state rinvenute anche le ricevute dei prelievi effettuati negli Atm della zona.

