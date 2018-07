Bimbo di 6 anni punto da una vespa in spiaggia: choc anafilattico

di Paola Treppo

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - Undi sei anni di età è statoa un braccio da unamentre si trovava in, nella zona di Sabbiadoro, a, in vacanza con i genitori. Il piccolo, subito soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, è stato trasferito poi all'ospedale di Latisana dove è adesso è in cura perPare che il bambino non ha mai perso conoscenza; non sarebbe in pericolo di vita. A prestare il primissimo intervento di soccorso sanitario sono stati i bagnini. Tanta paura per i genitori.