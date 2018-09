L'autrice di "Come uccidere tuo marito" arrestata per l'omicidio del coniuge

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse è stata troppo ispirata dal suolibro., 68 anni, autrice del libroè stata arrestata con l'accusa di, per aver ammazzato il marito Daniel Brophy. L'uomo di 63 anni è stato trovato ferito mortalmente da un colpo di arma da fuoco all'Oregon Culinary Institute di Portland.Nel saggio vengono elencati una serie di motivi per cui una moglie dovrebbe essere spinta ad uccidere il marito, tra motivazioni ironiche e situazioni tipo in cui tutte le donne sposate si saranno trovate almeno una volta nella vita. La scrittrice descrive anche i dettagli di un delitto perfetto, ironizzando sul fatto che una volta "eliminato il problema" non si possono certo passare i loro giorni in prigione.Un elaborato come altri simili ce ne sono, ma nessuno avrebbe mai pensato che in realtà la donna avrebbe messo a termine quello che era scritto nel suo libro. Come riporta il Daily Mail , è stata la stessa Nancy ad annunciare su Facebook la morte del marito dicendo di essere distrutta e anche se la loro relazione, come tutte, aveva avuto alti e bassi, loro si amavano. Le indagini però hanno fatto scattare le manette proprio per la moglie di Daniel Brophy, che tra qualche giorno comparirà in tribunale per il suo processo.