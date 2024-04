Domani Arrigo Sacchi presenta il suo nuovo libro: il Profeta di Fusignano a Jesi con il "Realista visionario"

JESI Domani, a partire dalle 19, al Federico II di Jesi Arrigo Sacchi presenterà il suo nuovo libro ‘Il Realista Visionario – Le mie regole per cambiare le regole” (editore Cairo). Scritto insieme all’autore di romanzi Leonardo Patrignani, il libro accoglie anche la prefazione di un big assoluto come il tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

L'evento

L’evento è stato organizzato in collaborazione con i Milan Club di Jesi e Castelfidardo e con Radio Arancia. Condurrà Luigi Brecciaroli (Radio Arancia) con moderatori Marco Lollobrigida, vicedirettore di Raisport, e il giornalista Daniele Bartocci. Il Profeta di Fusignano che rivoluzionò la storia del calcio, storico allenatore del grande Milan degli Immortali, svelerà aneddoti (tra cui l’accostamento alla panchina dell’Ancona nell’estate del 1985 prima di finire al Parma) e segreti che hanno portato alla sua terza opera arrivata dopo il successo di Calcio Totale del 2015 e La Coppa degli Immortali del 2019. Nel corso della serata ci sarà la possibilità di acquistare il libro e farselo autografare. Il costo dell'entrata con la cena a buffet per l'occasione sarà di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni si può contattare lo 0731 211079.