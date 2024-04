Arrigo Sacchi il 9 aprile a Jesi per presentare il suo libro. E spunta l'aneddoto (con retroscena) sull'Ancona

JESI Il 9 aprile, al Federico II di Jesi, Arrigo Sacchi presenterà il proprio libro ‘Il Realista Visionario – Le mie regole per cambiare le regole” (editore Cairo). Nei giorni scorsi contattato dal giornalista Daniele Bartocci - che modererà l'incontro insieme al giornalista Marco Lollobrigida (Vice direttore di Rai Sport) - ha svelato anche un particolare aneddoto sul suo passato e sulla possibilità di allenare l'Ancona negli anni '80.

LEGGI ANCHE: Pesaro 2024, Arrigo Sacchi in piazza del Popolo: da Fusignano al Milan di Berlusconi, il realista visionario che ha cambiato le regole del gioco

Il racconto e il retroscena

«Ricordo anche di aver affrontato tanti anni fa, in terra marchigiana, la Jesina e varie formazioni ostiche ai tempi di Bellaria e Rimini - ha spiegato il tecnico del grande Milan degli Immortali - Altro piccolo aneddoto, l’allora Presidente dell’Ancona (Camillo Florini ma in realtà si trattò del patron Edoardo Longarini, ndr) voleva portarmi in panchina per vincere.

Alla fine preferii andare a Parma». Era l'estate del 1985. Particolare curioso, il colloquio fu ricordato a Sacchi poi nel 1993, durante Ancona-Pescara 5-3, quando Arrigo fece tappa nel capoluogo marchigiano per visionare Massimiliano Allegri, oggi tecnico della Juventus.