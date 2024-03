Ricci "conquista" Ancona, anche l'ex sindaca Mancinelli alla presentazione del libro del sindaco di Pesaro: «Comunicazione aspetto essenziale della politica»

ANCONA - Matteo Ricci "conquista" Ancona. O meglio, la folta platea anconetana che ha seguito la presentazione del libro "Pane e Politica (per un centrosinistra che torni a vincere)" scritto dall'attuale sindaco di Pesaro con la prefazione di Walter Veltroni. Il primo cittadino, al tavolo della Mole Vanviteliana tra Ida Simonella (fresca di dimissioni dal ruolo di consigliere comunale) e Carlo Pesaresi, ha accolto gli applausi in platea anche dell'ex sindaco dorico Valeria Mancinelli.

«Aperti e combattivi ma sorridenti»

Un trasferta costruttiva in terra "nemica", dopo il passaggio di Ancona al centrodestra. «Dobbiamo essere aperti, combattivi e sorridenti - ha detto Ricci - Siamo una forza popolare che deve ora ricostruire. Non mancano i motivi per fare opposizione netta in questo paese ma serve un approccio sorridente con le persone, che non vuol dire banalizzare le cose ma avere speranza nella vita». Il sindaco di Pesaro, che potrebbe candidarsi alle prossime Europee, ha sottolineato un concetto: «La comunicazione non è un aspetto tecnico ma è parte essenziale della politica. Una buona politica comunicata male non è buona politica».