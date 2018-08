Arrestato 60enne rapinatore seriale di farmacie con la "pistola fantasma”

MILANO - Attendeva per alcuni minuti all'esterno della farmacia per poi entrare in azione nel momento più opportuno. Nascondeva la testa con il cappuccio di una felpa e chiedeva l'incasso simulando di avere un'arma con una mano in tasca. È stato identificato e arrestato il rapinatore seriale di farmacie che, tra il 2017 e il 2018, ha messo a segno diverse rapine, sei quelle contestate di cui cinque nella medesima di via Mecenate. A fermarlo la Polizia, in esecuzione di una custodia cautelare in carcere

Analizzando le modalità dell'azione criminale, le caratteristiche fisiche dell'autore, gli orari delle rapine, le modalità di accesso e le vie di fuga, è stato elaborato un prospetto di serialità che è stato poi confermato dalle indagini. Gli agenti del Commissariato Mecenate hanno raccolto tutte le informazioni dalle vittime e analizzato i circuiti di videosorveglianza e sono riusciti ad individuare l'autore. C.E. di 60 anni, residente a Milano, con piccoli precedenti penali.



Agli investigatori non sono sfuggiti le caratteristiche del rapinatore, rinominato Oldman, ed emersi dalla video sorveglianza. La corporatura, il tremolio delle mani, l'andatura approssimativa, la forma del naso, le caratteristiche della bocca con l'arcata dentale inferiore mancante e il cosiddetto pollice dell'autostoppista. Elementi che sono apparsi determinanti per la sua individuazione.



Emessa la custodia cautelare in carcere sono scattate le ricerche e l'uomo è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato Mecenate proprio nei pressi di una delle farmacie rapinate. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per le rapine.

