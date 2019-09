Telecamera in casa riprende il fantasma di un bambino il video virale divide il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo due: si tratta di un bambino e del suo cane». Non hanno dubbi due coniugi che hanno anche diffuso, nelle scorse settimane, unche testimonierebbe la presenza di alcuni spettri nel loro appartamento.e sua moglie, che vivono a, hanno rivelato alcuni dettagli inquietanti riguardanti il filmato registrato nella loro casa e che negli ultimi giorni è diventato virale in tutto il mondo. Nel video si vede qualcosa muoversi: due sagome spettrali, che sembrano quelle di un bambino e di un animale, presumibilmente un cane. «Abbiamo attivato le telecamere perché ci dovevamo assentare per qualche giorno ma volevamo controllare il nostro gatto, che non stava bene» - ha spiegato l'uomo al New York Post - «Quello che ci disturba di più è la presenza di quel cane: nei giorni precedenti, sia io che mia moglie avevamo sognato lo stesso cane».Una testimonianza inquietante, quella di, accentuata anche dal resto del racconto: «Mia figlia di un anno e mezzo dice di aver visto quel bambino e di aver provato a giocare con lui. Ora abbiamo paura e stiamo pensando di lasciare la casa». Gli utenti sul web si sono subito divisi, tra chi crede alla presenza deie chi invece sostiene che quel video possa essere un artefatto, oppure che quelle strane presenze siano dovute ad una ragnatela, a degli insetti o a della polvere. C'è poi chi la prende con la giusta ironia: «La cosa migliore del video è la noncuranza del gatto, che se ne sbatte di tutto e continua a dormire».