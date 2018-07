Anziana ripara da sola il marciapiede davanti casa: «L'87enne rischia una multa»

di Alessia Strinati

hae sa bene cosa vuol dire rimboccarsi le maniche. La forte nonnina è stata immortalata da un ragazzo, che ha poi condiviso la suacome riporta anche La Repubblica, mentredi fronte casa rovinato a seguito di alcuni lavori.Le immagini vengono da Palermo, dal quartiere Tommaso Natale. In quell'area hanno svolto i lavori per la fibra ottica, danneggiando il marciapiede. La signora Giovanna ha aspettato a lungo, ma visto che nessuno sistemava il manto stradale, armata di secchio e cemento, ci ha pensato da sola. L'immagine non è passata inosservata e molti sono rimasti colpiti dall'iniziativa dell'87enne. Nonostante il suo impegno per tenere la città in ordine, lì dove non era di sua competenza, Giovanna, infatti, ha anche rischiato una multa, visto che il marciapiede è di proprietà della città di Palermo.Gli utenti di Facebook hanno lodato la sua iniziativa, dicendo che in realtà la signora meriterebbe un premio. Sul caso si è espresso anche Fabio Costantino, vice presidente della Settima Circoscrizione, che ha precisato di aver sollecitato da tempo i lavori in quell'area.