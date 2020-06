Marciapiede in pessime condizioni, signora vola a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Anche un marciapiede in pessime condizione causa la caduta di una signora con conseguenti problemi ad un arto: E' successo questo pomeriggio intorno alle 17 a Falconara in via Nino Bixio all'incrocio con via Trieste. Grazie all'intervento della Croce Gialla la donna è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accorgimenti del caso.LEGGI ANCHE: