manutenzioni, al via lunedì la pulizia delle caditoie in tutto il territorio. Sono 6.400 i tombini in città

FALCONARA - Partiranno lunedì i lavori sulle caditoie. Sono 6.400 i tombini presenti nel territorio di Falconara e il Comune, per un importo di 10mila euro, ha affidato l'intervento di pulizia a una cooperativa. «La settimana prossima - spiega l'assessore alle Manutenzioni e Decoro - i lavori partiranno dalle zone di pianura, che sono più soggette ad allagamenti». Tra le strade che saranno trattate in via prioritaria figurano via Flaminia, via Baldelli, via Bixio, via Leopardi, via Marconi, via Bruno e via Mauri. La pulizia proseguirà poi nelle altre strade. Sempre in tema di decoro, sono stati completati nella settimana appena conclusa i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in particolare davanti alle scuole e nei punti più critici del territorio, da Palombina Vecchia a Case Unrra, fino a Castelferretti. In questo caso si è intervenuti nelle zone in cui era più urgente la manutenzione della segnaletica.

Ultimo aggiornamento: 12:52

