Un gallo lo morde ad un piede, 50enne si fa portare in ospedale

ANCONA - In una estate così strana succede anche di questo. Un uomo di 50 anni morso al piede da un gallo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrrette. E’ successo ieri in un casolare di campagna con il 50enne che ha deciso di chiamare il 118 una volta rientrato nella sua abitazione in città. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla che lo ha accompagnato a Torrette per verificare le conseguenze del morso ricevuto al tallone.

