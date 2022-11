Senigallia, travolto e schiacciato contro il muro dopo il frontale tra auto: grave un passante di 84 anni, piede amputato

SENIGALLIA - L'auto impazzita dopo uno schianto frontale piomba sul marciapiede e travolge un passante, schiacciandolo contro un muretto: 84enne portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette, dove gli sono stati amputati un piede e parte della gamba.

È accaduto oggi a Senigallia, in via Bolzano dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente due auto. Uno dei mezzi, dopo l'urto, è piombato sul marcipaiede travolgendo un ignaro passante 84enne e schicciandolo contro un muro. Le sue condizioni sono subito sembrate gravi: liberato dai vigili del fuoco è stato portato all'ospedale di Torrette, dove gli sono stati amputati un piede e parte di una gamba. All'ospedale, ma in condizioni non preoccupanti, anche il conducente dell'auto.