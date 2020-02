Fermo, si accascia priva di sensi sul marciapiede davanti a casa: paura per una 30enne

FERMO - Soccorsa una tossicodipendente a Lido Tre Archi, subito dopo il ponte di collegamento: la donna, una trentenne del posto, è stata vista vacillare e cadere per terra priva di sensi mentre passeggiava da nord verso sud sul marciapiede, vicino a casa sua.

La donna è rimasta per un po’ incosciente e chi ha assistito alla scena ha telefonato al 118. Intorno alle 18.20 sono arrivate l’automedica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e la volante del 113. Prolungato è stato l’intervento in casa della donna che è stata caricata in barella per essere curata all’interno della propria abitazione. L'ipotesi è che si sia trattato di un’overdose.

