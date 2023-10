MACERATA - Restyling delle strade, al via il piano. Allestito il cantiere per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Santa Lucia. Si tratta di un investimento di 100mila euro con i residui della variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale di Macerata, senza ricorso ad indebitamento. Verranno effettuati interventi di asfaltatura, sistemazione aiuole e realizzazione di scivoli su via Santa Lucia, via Santa Caterina, via Aurelia, via San Francesco e via Santa Chiara.

A entrare nei dettagli di un più ampio piano di manutenzioni è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori. «E’ stato allestito il cantiere a Santa Lucia che riguarda la manutenzione dei marciapiedi delle vie limitrofe all’ospedale. Verrà fatta una manutenzione straordinaria del tappetino dei marciapiedi ammalorato sia per l’usura dell’asfalto che per le radici degli alberi che hanno creato dei dossi. Parliamo di un luogo sensibile da cui si accede sia all’ospedale che a Villa Cozza e dove ora si abbattono le barriere architettoniche e viene aumentata la sicurezza. Verranno infatti realizzati pure gli scivoli per consentire gli attraversamenti pedonali in sicurezza».



Ci sono poi gli interventi in partenza nei prossimi mesi, ma comunque entro l’anno: «Dovrà essere avviato un altro intervento di manutenzione straordinaria, sempre ai marciapiedi, già deliberato e progettato per Piediripa. Lavori per 110mila euro che interesseranno la zona limitrofa alla chiesa e all’interno del quartiere. Pure in questo caso vengono installati gli scivoli e messi in sicurezza gli attraversamenti. Un altro punto sensibile che diventerà ancora più accessibile durante le celebrazioni religiose. La filosofia è sempre quella che ci ha mosso anche a Sforzacosta dove abbiamo già realizzato interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per circa 30mila euro grazie ai fondi che il Cosmari prevede per la frazione come indennizzo vista la vicinanza dell’impianto». Sul fronte delle strade e degli asfalti, «stiamo per completare la progettazione di via Pirandello e contiamo entro l’anno di chiuderlo e affidarlo. Abbiamo da deliberare il progetto e appaltare via Mattei, per ripristinare la frana: si tratta di un intervento abbastanza complicato, ma cerchiamo di farlo entro l’anno perché è una necessità sulla viabilità principale. Poi abbiamo in animo di intervenire su via Mattei nella zona dell’Oasi per la manutenzione della strada. Infine pensiamo a qualche intervento mirato sul ripristino di viabilità nelle contrade: con le alluvioni sono stati registrati diversi smottamenti a Fontescodella, Vallonga e Santo Stefano. Tre situazioni in cui dobbiamo intervenire»