ANCONA - Stava tranquillamente passeggiando lungo via Trieste quando all'improvviso anche a causa di un marciapiede in pessime condizioni ha perso l'equilibrio ed è rovinosamente caduto a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha soccorso il medico anconetano in pensione che ha riportato una lesione ad un braccio e che per tutti gli accertamenti del caso è stato portato all'ospedale di Torrette.

