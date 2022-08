Tolentino, perde il controllo del mezzo e finisce contro un'auto in sosta: i due veicoli carambolano sul marciapiede

TOLENTINO - Intorno alle 15, a Tolentino, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda condotta da un 55enne di Tolentino che transitava a piazzale Europa ha urtato un’auto in sosta, una Citroen C3. Le due autovetture sono finite sul tratto di marciapiede prospicente la Galleria Europa. Fortunatamente al momento dell’impatto non transitavano pedoni e l’auto in sosta era vuota. Sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolentino e la Polizia Locale che ha provveduto a tutti i rilievi del caso.