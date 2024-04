Allarme morbillo, in provincia di Rimini accesso libero per le vaccinazioni: ecco come, dove e quando

Allarme morbillo anche in provincia di Rimini, dove l’Azienda Usl della Romagna ha deciso di potenziare la campagna di vaccinazione prevista dal 15 aprile. Si può verificare la propria situazione vaccinale contattando telefonicamente il numero 0541 707213 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16) o inviare una mail all’indirizzo vaccinazioni.rn@auslromagna.it.

La vaccinazione è fortemente raccomandata per chi non ricorda di aver contratto la malattia e per chi non ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. È sempre possibile vaccinarsi negli ambulatori dell’Igiene Pubblica di Rimini, ma per garantire la possibilità di immunizzarsi a tutti coloro che intendano farlo in questa particolare fase l’Azienda USL della Romagna ha previsto sedute dedicate.

Accesso libero senza appuntamento

Sede vaccinale di Rimini (via Coriano 38): lunedì 8 aprile ore 13:30-17:30

Sede vaccinale di Riccione (viale Formia 14): sabato 6 aprile ore 9:00-12:30

Su appuntamento

Tramite Cup

Sede vaccinale di Riccione (viale Formia 14): venerdì 5 aprile ore 8:30-12:30

Sede vaccinale di Rimini (via Coriano 38): lunedì 8 aprile ore 13:30-16:30

Casa di Comunità di Morciano: mercoledì 10 aprile ore 8:30.12:30

Casa di Comunità di Novafeltria: giovedì 11 aprile ore 9:00-12:30

- Casa di Comunità di Bellaria-Igea Marina: mercoledì 17 aprile ore 8:30-12:30