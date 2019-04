Emergenza per un caso sospetto di morbillo Scatta la profilassi per studenti e negozianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Scatta il piano di prevenzione dell’Asur per un caso sospetto di morbillo. Una donna che per motivi di lavoro frequenta i moduli abitativi universitari in via Vallicelle a Camerino potrebbe avere contratto la malattia. E in seguito all’indagine epidemiologica l’Azienda sanitaria ha provveduto a vaccinare gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato alla donna le cure del caso. «Inoltre - fa sapere Alessandro Maccioni, direttore dell’Area vasta 3 dell’Asur - è stata valutata l’eventuale possibilità di contagio della comunità studentesca che alloggia negli alloggi in via Vallicelle». L’unità operativa di Malattie infettive e cronico degenerative ha provveduto ad informare gli studenti domiciliati nel complesso. Nell’attesa della conferma di laboratorio, nella giornata di ieri è stata offerta la vaccinazione, per gli studenti non presenti è stata data la disponibilità a presentarsi per la vaccinazione negli ambulatori di San Severino Marche oggi dalle ore 16.30 alle ore 18 e nell’ambulatorio di Matelica domani dalle ore 14.30 alle ore 16. Infine è stato contattato il responsabile del centro commerciale “Sottocorte Village”, dove la donna si reca con regolarità, per invitare i commercianti a recarsi negli ambulatori del servizio Isp (Igiene e sanità pubblica) per effettuare la vaccinazione.