Alisia Barra, scomparsa a 14 anni. L'appello social: «Aiutateci a ritrovarla»

Aiutateci a trovare Alisia Barra, ha solo 14 anni si è allontanata da Battipaglia ieri mattina - scrivono gli amici su Facebook - Si accompagna ad un ragazzo. L’ultima volta è stata vista alla stazione di salerno: ieri alle ore 14:10. Indossava pantalone tuta grigio ghiaccio, stivaletto nero basso, felpa lunga di pelle e tessuto nero, cappello nero con orecchie con strass e pellicciotto smanicato nero con cappuccio, capelli lunghi castano chiaro , alta circa 1,69 corporatura robusta dimostra piu dei suoi 14 anni. Ha con se uno zaino blu con scritte multi color marca invicta . Vi prego di segnalarci anche la notizia che puo sembrare inutile. Per noi é importante! anche in forma anonima al numero della madre 3409731552 o a quello della sorella 3289744824 ... altrimenti contattatemi grazie aiutateci vi prego!!!

