Agente di polizia si toglie la vita con la pistola nei bagni della questura

VICENZA/LECCO - Tragedia ieri l’altro: in uno dei bagni si è tolto la vita A.L., 54 anni,in servizio nel capoluogo lombardo, con un lungo passato a Vicenza, in servizio alla squadra mobile. Come riporta il Giornale di Vicenza il sottoufficiale, che negli ultimi giorni era in malattia, giovedì si sarebbe recato in questura e dopo avere recuperato la propria arma d’ordinanza si sarebbe chiuso in un bagno, togliendosi la vita. I sanitari del Suem intervenuti rapidamente nulla hanno potuto fare, oltre a. Il drammatico gesto suicida pare sia legato a un periodo tormentato della sua vita. La notizia ha suscitatonella questura berica, A.L. era apprezzato per la serietà e la dedizione al lavoro.