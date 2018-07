Si oppone al sequestro della merce contraffatta Arrestato in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Arrestato questa mattina un venditore abusivo extracomunitario sulla spiaggia di San Benedetto per avere tentato di opprre resistenza ai controlli effettuiati dai vigili urbani, poliziotti e carabinieri. Il vu cumprà ha affrontato gli agenti ed avrebbe tentato di opporre resistenza al sequestro della merce contraffatta. L'extracomunitario sarebbe andato in escandescenze costringendo gli agenti delle forze dell'ordine ad ad arrestarlo. Il venditore abusivo è stato quindi condotto al commissariato di polizia in via Crispi per espletare tutte le formalità.