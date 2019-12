San Benedetto, sorpreso dai vigili urbani a orinare su un portone: multato

SAN BENEDETTO - E questa volta sono arrivate le multe anche in via Volturno a San Benedetto dove un ragazzo è stato sorpreso dai vigili urbani a orinare contro il portone di una casa. Gli agenti della polizia locale di San Benedetto hanno infatti pattugliato centro e lungomare, nella notte tra sabato e domenica, anche per vigilare sul rispetto dell’ordinanza sindacale antialcol firmata proprio pochi giorni fa dal sindaco Pasqualino Piunti. Il giovane è stato multato. Vandali in azione la scorsa notte sul lungomare dove hanno divelto alcuni pali della pubblica illuminazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA