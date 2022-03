Vela e pesca d’altura, dieci eventi d’eccezione al Circolo nautico: ecco quando è in programma il primo appuntamento

SAN BENEDETTO - Il Circolo nautico sambenedettese arma le vele e prepara le lenze. Saranno quattro le regate previste per il Campionato Primaverile Cns di quest’anno nei giorni 10 e 24 aprile e 7 (con una regata costiera) e 8 maggio. Si proseguirà con il Trofeo Riviera delle Palme “Memorial Aleandri” sabato 14 e domenica 15 maggio.



Nel fine settimana successivo (21-22 maggio) si disputerà la Regata dei 4 porti “Trofeo Challenger Andrea Patacca”, che sarà il modo migliore per ricordare il direttore tecnico giuliese scomparso lo scorso anno. Il memorial del cuore I La gara toccherà i quattro porti nei quali Patacca aveva maggiormente lavorato, vale a dire San Benedetto, Giulianova, Civitanova Marche e Porto San Giorgio. Domenica 4 settembre, invece, verrà ricordata Manuela Sgattoni attraverso la Straregata Sociale, mentre a concludere l’annata velica sambenedettese ci sarà il campionato invernale Cns “Memorial Andrea Patacca”, con le regate previste per il 6, 13 e 27 novembre e per il 4 dicembre. Un altro appuntamento importante per il Circolo e per la città è previsto per venerdì 3 e sabato 4 giugno con la tappa del campionato italiano dei Dinghy classici, che richiamerà a San Benedetto diverse decine di imbarcazioni d’epoca.



Nel campo della pesca sportiva la prima gara che verrà ospitata a San Benedetto è prevista per il fine settimana del 11-12 giugno con il Pierin Pescatore, mentre il 16 e 17 luglio sarà la volta del “Trofeo Catarì” con le prove selettive di drifting. Il clou del settore pesca sportiva ci sarà il 6-7 agosto con “La Sfida”, gara di traina e di drifting che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello di questa specialità per il Circolo Nautico Sambenedettese. Nel fine settimana del 10-11 settembre si disputeranno le gare selettive per i campionati di traina d’altura, ma nello stesso mese le imbarcazioni sambenedettesi saranno impegnate a Imperia, Lucca e a Bibione, rispettivamente per i campionati italiani di traina costiera per società (il 3), di surfcasting box (il 18) e per quelli di surfcasting individuali (il 24). Il 1° ottobre campionati italiani per equipaggi di traina d’altura a Reggio Calabria, mentre il 15 e 16 ottobre, equipaggi rivieraschi a Trani per il drifting.

