San Benedetto, trovato morto in camera a Spalato Andrea Patacca era in trasferta con gli equipaggi del Circolo nautico

SAN BENEDETTO - Nei giorni precedenti aveva accusato dei malori tanto che si era fatto ricoverare in ospedale a Spalato, in Croazia, per degli accertamenti. Poi, rimandato in albergo dal personale sanitario, dove alloggiava da qualche giorno con la sua squadra del Circolo nautico sambenedettese, si era ritirato nella sua stanza. Questa mattina però non vedendolo scendere per la colazione i colleghi si sono allarmati. Lo hanno cercato in camera e purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. Andrea Patacca, direttore tecnico del circolo velico della Riviera, è stato colto nella notte da un altro malore, questo più forte che lo ha portato purtroppo alla morte. Dolore e grande sconforto in Riviera dove si è subito diffusa la notizia e nella vicina Giulianova dove Patacca viveva con la moglie. Ora i responsabili del circolo sono in costante collegamento con le autorità croate per tutte le verifiche del caso e il ritorno della salma a casa.

