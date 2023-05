SAN BENEDETTO - Colpo di scena al Circolo nautico sambenedettese. Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi che avevano visto la sospensione del presidente Igor Baiocchi, è stato proprio quest’ultimo, a rimandare le elezioni per il rinnovo del direttivo in programma per domani mattina, mentre si attende il prossimo consiglio fissato per mercoledì.

I motivi



A due giorni dal voto il direttivo con a capo Baiocchi ha deciso di rinviare il voto. Motivo? Le elezioni si sarebbero tenute fuori Comune, infatti la location sarebbe stata l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare. Decisione che ha destato non poche perplessità in seno al Circolo soprattutto perché arriverebbe da un presidente sospeso. Cartellino rosso che Baiocchi avrebbe ricevuto a seguito di un provvedimento assunto dai probiviri su un fatto risalente a 2019.

Ma sul rinvio è intervenuto il notaio del circolo, Albino Farina, che ha affermato: «La scelta del luogo della sede deve rispondere all’intento di rendere possibile la partecipazione a tutti coloro che ne hanno diritto, quindi individuando un luogo agevole da raggiungere e che, per ampiezza e organizzazione strutturale, sia idoneo allo svolgimento dei lavori assembleari consentendo l’affluenza anche a un numero rilevante di soci, come in questo caso. Penso che la scelta del luogo di convocazione sia maturata dopo aver sondato la disponibilità di siti altrettanto capienti nel comune di San Benedetto e averne ricevuto l’indisponibilità per la data individuata anche alla luce delle scadenze dell’associazione, tra le quali l’approvazione del bilancio, non più facilmente procrastinabili. Ho visto che il luogo è inoltre poco distante dalla sede associativa».

Di conseguenza secondo il professionista ci potrebbe essere la possibilità che la delibera assembleare venga impugnata presso l’autorità giudiziaria e poi starà al giudice decidere se annullarla o meno. Il rinvio avrebbe creato più di una fibrillazione anche da parte dell’avversario del presidente uscente, il candidato Giuseppe Mattetti il quale sottolinea come il fatto di votare fuori Comune non comprometta l’elezione e dice: «Personalmente spero che i soci abbiano l’opportunità di votare al più presto possibile e che la nostra squadra possa misurarsi e andare al voto». I soci chiamati al voto sono 630 e come ogni tre anni si assiste a un vero duello tra i candidati sintomo di una presidenza che farebbe gola a molti, come avvenne già tre anni fa nel derby tra Baiocchi e l’ascolano Bruno Bucciarelli. Questa volta il presidente Baiocchi avrebbe voluto terminare qui la sua esperienza ma poi ci ha ripensato ma a frenarlo è stato un provvedimento del collegio dei probiviri.



Le liste



Due contendenti alla presidenza ma anche due liste con tanto di candidati. Sul fronte Mattetti i candidati consiglieri sono: Maria Ambra Furiani, Mario Picchio, Alvaro Guidotti, Pino Pirri e Massimiliano Terenzi. Revisori dei conti: Giovanni Cegna e Danila Romandini. Per il collegio dei probiviri sono in ballo: Giacomo Voltattorni e Giuseppe Mancini. La squadra a sostegno di Baiocchi è formata dai candidati consiglieri: Carlo Capecci, Laura Cennini, Giacomo Forti, Enrico Ripanucci e Benito Rossi. Revisore dei conti: Piergiorgio Crincoli. Collegio dei probiviri: Paolo Angelini, Paolo Travaglini.