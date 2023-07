SAN BENEDETTO - La facoltà di Economia “Giorgio Fuà” della Politecnica delle Marche, con sede in via Mare conta oltre 200 immatricolazioni e ogni anno prepara professionisti che trovano subito collocazione del mondo del lavoro. Non a caso la Politecnica delle Marche, in controtendenza con i dati nazionali, registra un aumento del 9% degli iscritti. Ateneo che ha respinto al mittente le accuse mosse nei confronti del docente Giulio Palomba, giunto agli onori delle cronache, per la sua pseudo severità, assolvendolo in pieno.

L’imboscata



«Non avevamo mai avuto avvisaglie di problemi con il corso del professor Palomba- afferma il preside della facoltà di Economia “Giorgio Fuà” con sede a San Benedetto Stefano Staffolani - non c’erano state segnalazioni né alla presidenza, né al Consiglio studentesco. Tra l’altro Economia politica 1, il corso di Palomba, è identico a quello che viene proposto nell’ateneo dorico. Avevamo avuto segnalazioni per altri corsi ma mai per questo e lo stesso Palomba ottiene valutazioni molto elevate e superiori alla media nel questionario sottoposto a tutti gli studenti frequentanti i corsi di Economia. Attribuire una definizione denigratoria rispetto a un corso valutato positivamente da colleghi e studenti ci è sembrata un’imboscata senza motivazioni».



Il tutoraggio



Al riguardo Gianluca Ferri presidente del Consiglio studentesco sottolinea come l’ateneo fornisca servizi di tutorato e sostegno agli alunni. «I docenti- spiega Ferri – sono disponibili a ricevere qualsiasi segnalazione e a fornire aiuti didattici, così il Consiglio studentesco e la presidenza. Il corpo studentesco viene costantemente monitorato per apprendere le esigenze dei ragazzi e ascoltare le loro richieste. Soprattutto dagli iscritti del primo anno viene apprezzato il tutorato. Certo non è un corso facilissimo ma se fosse così gli studenti non riuscirebbero ad acquisire le competenze che invece possono vantare una volta laureati». Il corso di Economia che ha sede a San Benedetto conta 212 immatricolati, mentre quello di Ancona 1.110 e nell’ultimo anno in controtendenza con i dati nazionali si è registrato un aumento degli iscritti pari al 9%.

L’intero ateneo presenta inoltre 110 docenti di ruolo e oltre 60 a contratto per un totale di 230 corsi. A oggi sono due i corsi tenuti nella facoltà rivierasca: la laurea triennale in Economia aziendale e la laurea magistrale in Management pubblico e dei sistemi socio sanitari. La laurea in Economia offre competenze informatiche, tanto che l’inserimento nel mondo del lavoro è assicurato. «Non abbiamo laureati che escono dai nostri corsi e rimangono disoccupati- sottolinea Staffolani - soprattutto se sono disponibili a spostarsi». Insomma una sfida vinta quella dell’Università Politecnica delle Marche che venti anni fa decise di istituire il corso in Economia a San Benedetto. Vengono proposti anche pre-corsi di matematica per quegli studenti che hanno competenze più deboli.